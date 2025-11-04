Los bancos no atenderán al público este jueves por el Día del Bancario

Este jueves 6 de noviembre los bancos de todo el país no abrirán sus puertas por la celebración del día del Bancario, fecha que tiene carácter de feriado para los empleados del sector financiero. El día del Bancario conmemora la fundación de la Asociación Bancaria en 1924 y es un feriado histórico para el sector.

Por tal motivo, no habrá atención presencial en ninguna entidad, tanto pública como privada, y quienes necesiten realizar trámites deberán hacerlo antes o después de la jornada.

A pesar del cierre de las sucursales, las operaciones electrónicas funcionarán con normalidad. Los usuarios podrán efectuar pagos, transferencias, recargas y consultas a través del homebanking, los cajeros automáticos y las aplicaciones móviles de cada entidad. También estarán habilitados los puntos de extracción de efectivo en supermercados, estaciones de servicio y farmacias, que permiten retirar dinero con tarjeta de débito.

Además, las compras con tarjeta de débito, crédito y las billeteras virtuales se podrán realizar con normalidad. Desde las cámaras compensadoras informaron que las operaciones con vencimiento programado para el 6 de noviembre se acreditarán el día hábil siguiente, cuando las entidades retomen su actividad habitual.