Habrá desvíos de circulación en el paso a nivel de 1 y 38

La Municipalidad de La Plata informa que a partir de hoy permanecerá interrumpido el tránsito vehicular en el paso a nivel de avenida 1 y 38, en ambos sentidos, debido al avance de obras.

Durante el período de ejecución, que se estima tarde dos semanas, se recomienda a los conductores que ingresen a la ciudad por la rotonda de acceso a la Autopista Buenos Aires–La Plata continuar por avenida 32 para dirigirse hacia el centro.

Por su parte, quienes circulen en sentido contrario, rumbo a la autopista, podrán hacerlo por avenida 32 o bien por diagonal 80 hasta avenida 122.

Desde la Comuna se solicita a automovilistas y peatones transitar con precaución, respetar la señalización y utilizar las vías alternativas para favorecer la seguridad y la fluidez vehicular mientras duren las tareas.