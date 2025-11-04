Rige el nivel de alerta amarillo por tormentas en La Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estableció el Nivel de Atención del Riesgo amarillo por tormentas para la mañana y la tarde de este martes 4 de noviembre en la ciudad.

"Avanzan desde el oeste lluvias de moderada intensidad y algunas tormentas. Se prevé que lleguen a La Plata luego de las 09:00", informa el último parte hidrometeorológico, y agrega: "Por el momento no se observan fenómenos fuertes".

En este marco, la Comuna lleva adelante tareas de prevención y monitoreo coordinadas entre las distintas áreas operativas.

Además, debido a estas condiciones meteorológicas, recomiendan a los vecinos permanecer en un lugar seguro en el período mencionado y no sacar los residuos para evitar obstrucciones.

También, es importante tener precaución al circular en vehículos (hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas), no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.

Para conocer la información relativa al tiempo actualizada, está disponible la cuenta de X 'ClimaMLP'. En situaciones de emergencia, a su vez, la ciudadanía tiene la posibilidad de comunicarse al 911, mientras que para emergencias médicas en la vía pública funciona el 107 del SAME La Plata.