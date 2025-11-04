Noviembre de definiciones, clásicos y festejos en el fútbol infantil platense

Noviembre llegó con buen clima, solcito y muchos festejos en las diferentes canchas del fútbol infantil platense.

En toda la región hubo partidos, goles y sobre todo, un gran acompañamiento de las familias que pasaron una gran parte de la tarde del sábado mirando los partidos que organizan las diferentes ligas.

En Barrio Aeropuerto, por ejemplo, el papá del número 7 de la categoría 2016 de Everton se mostró m uy entusiasmado por el partido que jugaron los nenes del equipo local contra ADIP, una institución que demostró que sigue siendo pionera en la organización de los equipos tanto en infantiles como en mayores.

En el contexto de una jornada calurosa, los nenes del Naranja se llevaron los festejos para Villa Castells, en la otra punta de la ciudad, ya que después de un cerrado, la definición a favor del visitante por 1 a 0 llegó en la última jugada con un remate desde afuera del área.

En Berisso, mientras tanto, se jugó el clásico entre la Filial Miguel Ángel Lauri y la Filial Curell en uno de los campeonatos que organiza Lifipa. En ese marco, se destacó el triunfo de la categoría 2015 de la Filial Lauri por 3 a 1 con dos goles de Simón Ibarra, el número 10 que a la vez fue el capitán del equipo.

Como ellos, en distintos puntos de la región los equipos que están peleando los campeonatos se preparan para jugar una instancia decisiva a lo largo de noviembre, ya que la mayoría de los torneos proclamarán a los nuevos campeones entre fin de mes y comienzos de diciembre y las instituciones ya empezaron a organizar con mucho tiempo la siempre esperada entrega de premios, que este año podría resultar un poco más austera que otras veces debido a la situación económica del país.

Por último, cabe destacar que el club Ateneo Popular, que a finales de octubre fue vandalizado, ya comenzó con la reparación de los baños y vestuarios que destrozaron en el lugar y desde la institución confirmaron los contactos con parte de la subsecretaría de deportes y allegados a la comuna platense para poder levantar el club y cerrar el año de la mejor manera posible.