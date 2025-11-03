Varios candidatos del Lobo buscan sumarse al viento de cola de Usina Tripera y salir en la foto al lado de Anacleto

Al margen del resultado de anoche y más allá de lo que pase en las próximas dos fechas con el descenso, en Gimnasia habrá elecciones a fin de mes y con el inicio de la primera semana de noviembre arrancó fuertemente la campaña política para elegir al nuevo presidente.

Tal como anticipó El Clásico la semana pasada, Usina Tripera, con Carlos Anacleto está primero en todos los sondeos preliminares que se hicieron entre los socios del Lobo y ya son varios los “precandidatos” a la presidencia del club que reconocieron un intento de acercamiento para aprovechar el viento de cola del empresario platense.

Según se supo, los socios Diego Patiño, Emanuel Di Loreto y Mauro Coronato ya intentaron contactarse con el entorno de Anacleto para tratar de armar una reunión y ofrecer equipos de trabajos, proyectos e ideas.

De estos tres nombres, Coronato sería el que más posibilidades tiene de ser aceptado por Usina Tripera y no se descarta que hasta le puedan ofrecer una vicepresidencia, de acuerdo a la información recabada por El Clásico del Diario Hoy.

El propio Anacleto, en cambio, fue quien le cerró las puertas a Di Loreto el viernes de la semana pasada en una entrevista con Radio Provincia, en la que reconoció que lo respeta como hincha y socio del Lobo, pero que tiene como prioridad incluir en su espacios a las persona que a mitad de año le habían firmado un pedido de Asamblea Extraordinaria para cambiar el estatuto.

En tanto el sector de Diego Patiño, a través de otro reconocido y respetado socio del Lobo como Alejandro Polito Castellanos, buscará un acercamiento con Usina Tripera entre finales de esta semana y la que viene.

El sector de Patiño, al igual que el de Toto Pueblo (Edgardo Medina), tiene decidido competir en las elecciones contra Usina Tripera y Carlos Anacleto. Pero a diferencia de que hará Toto Pueblo que no dará marcha atrás y presentará una lista propia, Diego Patiño está dispuesto a declinar su candidatura con tal de ocupar un lugar en la lista de Usina Tripera que sigue arriba en los sondeos preliminares de intención de voto.

Anacleto arranca la campaña

De acuerdo a lo informado por fuentes del espacio Usina Tripera, Carlos Anacleto comenzará esta semana fuertemente su campaña política buscando desprenderse de las versiones y los rumores que marcaban cierta especulación con los resultados deportivos.

“Nos vamos a quedar en Primera. Pero si no es así nosotros queremos transformar y cambiar al club. No depende de lo que pase con el descenso”, reveló una fuente del espacio que lleva como cabeza al empresario Anacleto, quien iniciará una recorrida por diferentes medios y canales de comunicación para explicar el proyecto de gestión.

El mismo depende de ganar las elecciones, llamar de inmediato a una Asamblea Extraordinaria en la cual los mismos socios que le den el voto para convertirse en presidente le aprueben la modificación del estatuto y así empezar a inyectar capitales externos a cambio de una contraprestación de servicios a largo plazo para modificar el flujo de ingresos y permitir un crecimiento económico y estructural de Gimnasia.

Para ello, de igual modo, en la futura e hipotética Asamblea Extraordinaria, Usina Tripera se comprometió a develar los detalles de quienes son los inversionistas que arribarán al club de la mano de Carlos Anacleto y por cuanto tiempo tendrán vinculación con el Lobo: si es por 10 años, 20 o 30.

Toto Pueblo también presenta lista

En la previa a las elecciones de Gimnasia se notó que varios socios que responden a diferentes espacios o agrupaciones impulsaron reuniones y se encargaron de hacer rodar versiones con respecto a posibles acuerdos o lanzamientos para “ver cómo pegaba entre la gente” tal o cual nombre de determinado candidato.

Desde Julio hasta ahora, sin embargo, los dos únicos socios que siempre se mantuvieron firmes en su deseo de convertirse en presidentes son Carlos Anacleto con Usina Tripera y Toto Pueblo con el espacio Gimnasia somos todos. Este último también repudió los hechos de violencia ocurridos el jueves pasado en la sede del club y confirmó que su espacio presentará una lista para competir en las elecciones, tal cual ocurrió en los comicios del 2022 cuando se impuso Mariano Cowen.