Sonreíme busca mojarle la oreja a El Aristocrático

Por tercera vez en la semana habrá acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un programa de 12 carreras, entre las 14.30 y las 20. En el Especial “Flag Nine” (1.200 mts.), destacamos la presencia del porteño Sonreíme, un hijo de Orpen que cada vez que pisa esta pista lo hace con buen suceso, ya que cuenta con dos victorias y un tercer puesto en otras tantas presentaciones, destacando que las tres veces fueron en compromisos jerárquicos.

La mayoría de sus entregas fueron en los 1.200 metros, el mismo tiro de esta tarde y cuenta con buena velocidad de abajo. Es lo que seguramente tratará de aprovechar –junto con los seis kilos que recibe de ventaja de Es Aristocrático- como para intentar frenar precisamente la seguidilla de victorias del pupilo del entrenador Marcelo Sueldo.

Igualmente no hay que descuidar a Le Massif, permanente animador de los refregones jerárquicos en esta pista.

El defensor de las sedas de “El Gruñón”, es de venir a la expectativa es por ello que puede sacar provecho de un desarrollo movido, para imponer su corta pero picante atropellada.

El cotejo está reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras y ocupa el cuarto turno de programación, con un interesante lote de ocho competidores, dispuesto a llevarse los $4.790.000 de premio que le espera al ganador.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!