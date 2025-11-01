Central y San Lorenzo ganaron en el inicio de la fecha 14

En una jornada marcada por la escandalosa reunión en AFA, San Lorenzo dio la cara ante un Nuevo Gasómetro que reiteró su enfado con el tétrico estado dirigencial y logró vencer 1-0 a Riestra, duelo correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. Triunfo gracias a un golazo de Alexis Cuello que le permite a los Gauchos de Boedo acomodarse en la zona de clasificación tanto de la Zona B como de la próxima Copa Sudamericana. Como visitante, Rosario Central venció por 3-1 a Instituto, mientras que Unión derrotó por 1-0 a Newell´s.

En el cónclave, el presidente de AFA llamó a los directivos a encontrar una solución durante el fin de semana y en las próximas horas presenten un “plan de regularización institucional y económico”.