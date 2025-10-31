Con gol de Castillo, el Lanús de Pellegrino se metió en la final de la Sudamericana

En una noche vibrante en el estadio Estadio Néstor Díaz Pérez, Lanús se impuso 1-0 ante Universidad de Chile y aseguró su presencia en la final de la Copa Sudamericana, con un global de 3-2 a su favor. Se hizo justicia luego de lo injusto que había sido la eliminación de Independiente tras la batalla en Avellaneda con los trasandinos.

Tras el empate 2-2 en la ida, el Granate tenía la presión de lograr un resultado que lo depositara en la instancia decisiva. En ese contexto, apareció Rodrigo Castillo para desnivelar la serie con un gol oportuno que dejó sin respuesta al conjunto chileno. Previo al tanto hubo una acción maravillosa de Marcelino Moreno.

El delantero que llegó proveniente de Gimnasia y Esgrima La Plata fue determinante para las aspiraciones del conjunto dirigido técnicamente por Mauricio Pellegrino, entrenador con pasado en Estudiantes de La Plata. Ambos protagonistas son muy queridos en la ciudad, aunque el delantero dejó una gran herida ya que se fue por menos de dos millones de dólares de la institución, un monto bajo por tamaño futuro por delante.

El encuentro, sin embargo, no estuvo exento de controversia: el VAR anuló dos goles, uno de Moreno en el local y otro de Felipe Salomoni en la visita, lo que generó momentos de tensión y le dio un tinte dramático a la clasificación.

Lanús llegará a la final con la motivación al máximo. El partido decisivo se disputará el sábado 22 de noviembre en Asunción. El rival será Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Jorge Sampaoli, lo que promete una definición apasionante.

Para Lanús, esta será la tercera final de la Copa Sudamericana en su historia, la ganó frente a Ponte Preta en 2013 de la mano de Guillermo Barros Schelotto y perdió ante Defensa y Justicia en 2020, y la posibilidad de sumar otro título consolida su momento de protagonismo internacional.

Palmeiras a la final

Palmeiras aplastó por 4-0 a Liga de Quito y dio vuelta la serie que en la ida había sido 3-0 en favor de los ecuatorianos. En Lima, la final será entre los de San Pablo y el Flamengo, en un nuevo cruce de clubes brasileños para definir el título de campeón de la Copa Libertadores de América.