Racing lo buscó por todos lados, pero Rossi le bajó la persiana a su sueño copero

Racing dejó el alma, pero no alcanzó. En un Cilindro repleto y con un ambiente digno de semifinal de Copa Libertadores, la Academia empató 0-0 ante Flamengo y quedó eliminada del certamen continental, tras la derrota 1-0 en la ida en el Maracaná. El conjunto de Gustavo Costas fue protagonista durante los 90 minutos, pero chocó una y otra vez con un Agustín Rossi monumental, que se erigió como la gran figura de la serie.

El arranque fue a pura intensidad. Racing, empujado por su gente, salió decidido a buscar el gol que igualara la serie. Martinez tuvo la primera clara con un remate cruzado que Rossi desvió de manera brillante, y poco después Tomás Conechny también exigió al arquero con un disparo potente desde media distancia. La visita, en cambio, se refugió y apostó a salir rápido de contra con De Arrascaeta y Bruno Henrique.

Las estadísticas reflejaron lo que se vio en la cancha: 59% de posesión para Racing, 16 tiros totales, y un dominio territorial constante. Flamengo, con apenas un 41% y seis remates, se sostuvo en la jerarquía de su arquero y en la solidez de su zaga. Incluso con diez hombres por la expulsión de Gonzalo Plata a los diez minutos del complemento, el Mengao resistió los embates sin perder el orden.

Costas intentó cambiar la historia con los ingresos de Adrián Balboa y Luciano Vietto, pero la historia parecía escrita. Rossi volvió a lucirse ante un disparo de Vietto y otra vez contra el propio Balboa en el cierre del partido. La Academia tuvo todo: actitud, empuje, público y volumen de juego, pero no el gol.

Con el empate, Flamengo hizo valer el 1-0 conseguido en Río de Janeiro —con el infortunado gol en contra de Marcos Rojo— y selló su pasaje a la gran final del 29 de noviembre en Lima, donde buscará su cuarta Libertadores y la tercera desde 2019.

Racing, en tanto, se despide con la cabeza en alto. Fue el equipo argentino que más lejos llegó en esta edición y recuperó una identidad competitiva que había perdido en los últimos años. “Nos queda bronca, pero también orgullo por cómo jugamos”, declaró Costas tras el encuentro.

El sueño continental por obtener la Copa Libertadores terminó, pero el hincha racinguista sabe que el equipo dejó una imagen que invita a creer que volverá pronto a pelear por América.