El Pincha ya está casi listo para recibir a Boca

La calma reina en City Bell, pero la expectativa crece en 1 y 57. Estudiantes de La Plata vive una semana de plena preparación antes del choque del domingo frente a Boca Juniors, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El equipo de Eduardo Domínguez llegará al duelo en su mejor momento anímico, después del triunfo ante Gimnasia, y con la posibilidad de volver a sumar de a tres ante un rival directo en la pelea por los playoffs y la clasificación a las copas internacionales.

El encuentro se disputará el domingo desde las 16.00 en el estadio Jorge Luis Hirschi, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, y promete ser uno de los grandes atractivos de la fecha. En el plano deportivo, Domínguez va delineando el equipo titular, con la idea de sostener la base que venció en el clásico platense. Todo indica que el 11 sería con Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; y Guido Carrillo.

Durante el entrenamiento de este miércoles, el grupo realizó tareas con pelota en el Country Club de City Bell, con especial foco en la circulación rápida y la presión alta. Joaquín Tobio Burgos volvió a trabajar a la par de sus compañeros y continúa su puesta a punto, mientras que Leandro González Pirez también completó los ejercicios sin inconvenientes.

Mientras el plantel se concentra en el partido, la hinchada pincha ya planifica su propio espectáculo. Desde las agrupaciones y filiales se lanzó una convocatoria para llevar papelitos y banderas al recibimiento del equipo, evitando el uso de pirotecnia por motivos de seguridad. Las colectas se realizarán entre jueves y viernes en las puertas 5 y 18 del estadio.

En paralelo, el mundo Estudiantes también habla de lo que podría venir más adelante: las posibles reformas en UNO. Las declaraciones recientes de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, volvieron a poner el tema sobre la mesa. Tapia mencionó la chance de que el Pincha utilice el estadio Diego Armando Maradona – Tricampeones del Mundo mientras realiza obras en su cancha.

El objetivo principal sería realizar trabajos de mantenimiento profundo sobre el césped híbrido de UNO, compuesto en un 90% por pasto natural y un 10% sintético, para extender su vida útil. Aunque no hay fecha confirmada, el proyecto podría concretarse en 2026.