Se definió el horario y la cancha para la final de San Luis

En el marco de la definición del repechaje por la permanencia para integrar el selecto grupo de 14 equipos que le darán forma al torneo Top 14 de la URBA el año que viene, se resolvió que el partido entre San Luis y Champagnat se jugará el sábado 8 de noviembre a las 18 en la cancha número 1 de La Plata Rugby Club.

Si bien el escenario para esta definición estaba resulto, quedaba confirmar el horario de esta definición que terminará de organizar el futuro campeonato de rugby de la URBA, para el cual ya ascendieron desde la Primera A Los Matreros y Atlético del Rosario.