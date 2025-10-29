Mientras Boca lo espera con los brazos abiertos, Domínguez prepara el partido del domingo

Eduardo Domínguez vive días tranquilos en Estudiantes de La Plata. Su equipo viene de ganar el clásico ante Gimnasia y encara el tramo final del Torneo Clausura con chances concretas de clasificar a los playoffs y pelear por un lugar en las copas internacionales de 2026. Sin embargo, mientras en UNO todo transcurre con calma y preparan el compromiso del próximo domingo frente al Xeneize por una nueva fecha del certamen doméstico, su nombre empieza a sonar cada vez más fuerte en otro rincón pesado del fútbol argentino: Boca Juniors.

El contrato de Domínguez con el Pincha finaliza en diciembre de este año y, si bien él mismo ha repetido en varias oportunidades que no escucha ofertas mientras tiene vínculo vigente, esa situación podría cambiar a fin de año. En el Xeneize, que actualmente tiene a Claudio Úbeda como técnico interino tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, no descartan buscar un nuevo entrenador para la próxima temporada, y el nombre del Barba siempre estuvo en carpeta.

La relación entre Domínguez y Boca no es nueva. Ya a principios del año pasado había circulado el rumor de un interés por parte del club de la Ribera. En ese entonces, el DT no atravesaba su mejor momento en Estudiantes: algunas decisiones institucionales —como la aparición de empresarios como Foster Gillette en la estructura dirigencial— habían generado cierto malestar en su entorno.

Sin embargo, con el correr de los meses, Domínguez se mostró mucho más firme y cómodo en La Plata. El ciclo ya suma tres títulos y una identidad de juego consolidada, lo que hizo que el DT gane prestigio a nivel nacional. Desde el Consejo de Fútbol de Boca, encabezado por Juan Román Riquelme, valoran especialmente ese perfil: un entrenador joven, con carácter fuerte y una idea clara de juego.

La posibilidad de que Domínguez sea candidato a dirigir al Xeneize en 2026 depende de varios factores. Por un lado, su decisión personal: siempre ha mostrado lealtad a los contratos y respeto por su trabajo actual. Por otro, la planificación deportiva de Boca, que debe definir si mantendrá a Úbeda o buscará un técnico de jerarquía para el próximo ciclo.

Mientras tanto, el entrenador albirrojo mantiene el enfoque en el torneo y en el partido del próximo fin de semana ante Boca, que sumará inevitablemente condimentos extras por este contexto. El futuro de Domínguez es una incógnita, pero su nombre ya empezó a circular fuerte en Brandsen 805. Y en el mundo Boca, cuando un nombre suena… es porque algo hay.