El peor final: escándalo e incidentes en la Asamblea General de Gimnasia

Crónica de un final de gestión anunciado. En el Polideportivo y ante un importante número de socios, la dirigencia de Gimnasia encabezada por Mariano Cowen llevó adelante la última Asamblea Ordinaria General. Tras una suspensión provisoria por incidentes, el evento se reanudó en medio de un tenso clima. Se aprobó el Balance, pero se desaprobó el Presupuesto y la Memoria.

Cerca de las 19 horas, los más de mil socios que se hicieron presentes cantaron en contra de la CD y abuchearon a los principales nombres de la gestión.

A minutos de que comenzara la Asamblea, empezaron a volar botellas y huevos contra la humanidad de los dirigentes que estaban en el frente, hasta que la situación se descontroló por completo. Los socios y socias advirtieron la presencia de personas que no estaban habilitadas para presenciar la reunión y que estaban para “defender a la dirigencia”. Luego de los disturbios y las agresiones contra la CD, los ánimos se calmaron y se logró reanudar la Asamblea.

El que tomó la palabra por parte de la oposición, luego de que varios socios pidieron desaprobar el Balance y la Memoria, fue Carlos Anacleto. El candidato a presidente por Usina Tripera sentenció: “El Balance deja claro que la gestión es mala, pero si se desaprueba, no va a haber ninguna modificación. Hay que desaprobar la Memoria. Si desaprobás el Balance, la próxima gestión la tiene que aprobar y resolver un problema legal”.

Tras la lectura del Presupuesto del periodo que comprende entre el 1° de julio y el 30 de junio del 2026, los socios lo desaprobaron por unanimidad. En el último capítulo de la Asamblea, la Memoria también fue desaprobada por la masa societaria presente.

A pesar de que la votación se llevó con normalidad, el cierre volvió a ser tenso. Cuando la Comisión Directiva se retiraba del escenario, los socios empezaron a arrojar botellas y sillas nuevamente. Un triste final de Asamblea General y de gestión para una dirigencia que dejará el club a fin de año.