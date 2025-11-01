Gimnasia se prepara para dar el golpe en el Monumental

Luego de dos semanas de preparación, Gimnasia visitará mañana por la noche a River. Tras la dura derrota en el clásico platense, el Lobo buscará ganar en el Monumental para dejar de sufrir con el descenso. Para el duelo ante el Millonario, el técnico albiazul Fernando Zaniratto meterá mano en el equipo.

A la espera de lo que suceda con el lateral izquierdo -si arriega Silva Torrejón o si finalmente lo reemplaza Juan Villalba-, la novedad en la jornada de ayer fue el regreso de Alejandro Piedrahita por Lucas Castro. El colombiano, que no fue convocado para el derbi local, entró como volante por afuera. En la práctica de fútbol, Bautista Merlini dejó la banda izquierda para ser el enganche y estar más cerca de Marcelo Torres.

A la espera del entrenamiento de hoy, el 11 titular mens sana para jugar ante el Millonario sería: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres.

Elecciones en River en la previa del duelo ante el Lobo

En medio de una profunda crisis deportiva, el año a nivel institucional “Millonario” se cerrará hoy con la designación del nuevo mandatario que sucederá a Jorge Brito y comandará las riendas del club por los próximo cuatro años. Los socios podrán ejercer su voto y optar por uno de los cinco candidatos que ya fueron formalizados ante la Junta Electoral. Las elecciones en River tendrán lugar en el Monumental de 10 a 20 horas. Se inaugurará el sistema de voto electrónico.

Llamativamente, la fecha se adelantó alrededor de un mes, ya que Brito había sido electo el 5 de diciembre de 2021 y tomó su cargo el 10 de diciembre. El plan del empresario es cederle la posta al ganador el próximo lunes a las 18, apenas dos días después de los comicios.

El gran candidato para quedarse con la presidencia de La Banda es el oficialista Stefano Di Carlo.