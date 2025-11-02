El Pincha recibe a Boca y el Lobo visita a River

Este domingo Estudiantes y Gimnasia tendrán batallas importantes contra los equipos más importantes de la Argentina como son Boca Juniors y River Plate. El Pincha jugará en UNO con el Xeneize, mientras que el Lobo estará visitando en el Monumental al Millonario.

Desde las 16.00, los de Eduardo Domínguez intentarán sumar tres puntos importantes frente a un rival pesado, pero que no atraviesa el mejor momento futbolístico y que no tendrá a su gran figura Leandro Paredes. La novedad es Joaquín Tobio Burgos en el banco de suplentes.

A las 20.30, Fernando Zaniratto y compañía tendrán una dura prueba contra los de Marcelo Gallardo, que no vienen bien pero buscarán reponerse ante más de 80 mil personas. No fue una buena jornada para el Tripero al menos este sábado y es clave sumar al menos un punto para tomar aire en la lucha por permanecer en Primera.