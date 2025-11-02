Boca le ganó a Estudiantes un partido agónico, llegó a la cima de su grupo y quedó a un paso de la Libertadores 2026

Boca Juniors consiguió este domingo una victoria tan trabajada como vital en La Plata. Le ganó 2-1 a Estudiantes con un penal agónico de Miguel Merentiel y trepó a la cima de su grupo en el Torneo Clausura, quedando a un paso de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.



El equipo de Claudio Úbeda presentó un esquema compacto, con dos líneas de cuatro bien marcadas y un enfoque más conservador, buscando no sufrir atrás tras un año plagado de sobresaltos. Sin su capitán y referente Leandro Paredes, Boca se apoyó en la explosión de Exequiel “Changuito” Zeballos, que volvió a ser determinante.



El santiagueño abrió el marcador promediando la primera mitad, tras una gran jugada individual que desarmó la defensa platense y desató la euforia del banco visitante. Sin embargo, el local reaccionó: Edwuin Cetré igualó el partido desde los doce pasos con una exquisita definición picando el penal ante Agustín Marchesín.



Cuando el empate parecía sellado, llegó el desenlace épico. A los 48 minutos del segundo tiempo, Fabricio Pérez derribó a Ander Herrera en el área y el árbitro no dudó en cobrar la pena máxima. Merentiel, con frialdad, cambió el penal por gol y selló un triunfo que puede valer una clasificación.



Con este resultado, Boca no solo se aseguró prácticamente su lugar en los playoffs del Clausura, sino que también quedó a un paso de asegurar su boleto a la próxima Copa Libertadores. Además, llega con el ánimo en alza para enfrentar nada menos que a River Plate en la próxima fecha, en lo que promete ser un superclásico cargado de emoción y consecuencias deportivas.





