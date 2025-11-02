Una platense de 76 años se entrena en el Cenard para mejorar la marca en los 400 metros

En el marco de su preparación para afrontar el campeonato sudamericano Masters de Atletismo, la deportista platense Mabel Fileni, de 76 años, se probó ayer en la pista oficial del Cenard buscando mejorar la marca en los 400 metros de carrera en velocidad.

Fileni es una jubilada que vivió siempre en Barrio Norte y que comenzó a practicar deportes a los 30 años, siendo su trayectoria más en la adultes que en la juventud.

El campeonato Sudamericano de Atletismo Masters comenzará el 24 de noviembre y se extenderá hasta el 30 de este mes en la pista atlética Mario Recordon en el Parque Nacional de Santiago de Chile.

Fileni fue deportista destacada del club Universitario de La Plata durante muchos años y además de dedicarse a las carreras de velocidad, también hizo tenis durante muchos años.

Ahora, próxima a cumplir 77 años competirá en la categoría Masters en la cual involucra a los atletas que van desde los 75 años hasta los 80 y se ha convertido en una referencia del deporte local y de los Atletas Veteranos Platenses.