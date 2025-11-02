Rugby: Newman, campeón histórico del URBA Top 12

El Cardenal se sacó la espina: venció al SIC 15-3 en La Catedral y logró su primer título en la máxima categoría del rugby bonaerense.

En una final cargada de emoción y tensión, Newman hizo historia al vencer con autoridad al SIC por 15-3 en La Catedral y quedarse con el tan ansiado campeonato del URBA Top 12 Copa Macro. Tras años de buscarlo y varias finales frustradas, el equipo de Benavídez rompió el maleficio y celebró su primer título en la élite.

El inicio fue parejo y cerrado, con mucho juego táctico y férreas defensas. Gonzalo Gutiérrez Taboada falló un penal accesible y, en medio de la paridad, Santiago Pavlovsky adelantó al Zanjero. Newman sufrió la expulsión temporaria de Faustino Santarelli, pero mantuvo la calma y encontró su recompensa: primero con un penal de Gutiérrez Taboada y luego con un try de Marcelo Brandi sobre el cierre del primer tiempo, que dio vuelta el marcador.

Con el envión anímico, los del Bordó dominaron la segunda parte y ampliaron diferencias gracias a la potencia de Bautista Bosch. A partir de allí, el Cardenal manejó el partido con madurez, defendió con solidez y selló una victoria histórica.

Tras décadas de búsqueda, Newman levantó por fin el trofeo más codiciado del rugby de Buenos Aires. Una consagración esperada, merecida y celebrada por todo Benavídez.