Hockey: Santa se hizo fuerte ante Arquitectura

El Tricolor logró un importante triunfo en una nueva fecha del Torneo de Primera A Damas del Hockey Metropolitano al imponerse por 1 a 0 ante Arquitectura en condición de visitante.

Santa Bárbara Hockey Club buscará cerrar el año lo más alto posible y para ello recibirá a San Fernando el próximo fin de semana en Manuel B. Gonnet, en el marco del último partido del certamen metropolitano.

En la Primera C1, Universitario no pudo superar a Banco Nación en su visita y fue derrotado por 2 a 1. En la D2, Estudiantes cayó como local en City Bell por 2 a 1 ante Italiano mientras que en el torneo de la D3, Gimnasia goleó 3 a 0 a Ciudad de Buenos Aires en condición de local. En tanto por la Primera B, el Club San Luis adelantó su fecha y jugó el pasado jueves ante Ducilo, siendo local y logrando imponerse por una goleada de 4 a 0.