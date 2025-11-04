Congreso Nacional de Enfermería en Mar del Plata: Primer puesto para La Costa entre 120 participantes de todo el país

El último viernes de octubre, estudiantes y docentes del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 89 “René Favaloro” de Mar de Ajó Norte participaron del Primer Congreso Nacional de Enfermería, realizado en la ciudad de Mar del Plata, en las instalaciones del Hotel Costa Galana. El evento fue organizado por la Clínica 25 de Mayo y tuvo como eje temático “El rol transformador de la enfermería”.

La delegación estuvo conformada por 26 participantes, entre docentes y estudiantes de tercer año de la carrera de Enfermería, quienes se encuentran próximos a finalizar su formación profesional. La actividad contó con el acompañamiento del Municipio de La Costa, a través del Dr. Juan de Jesús y el Dr. Carril, quienes facilitaron los medios de transporte necesarios para el traslado.

Durante la jornada, la asistencia participó de diversas conferencias y paneles que abordaron temáticas de gran relevancia para la formación y el ejercicio profesional, tales como la práctica segura en instituciones de salud, la simulación clínica en la enseñanza de enfermería, y el uso de la inteligencia artificial en la formación y práctica profesional.

La Lic. Silvia Mangiantini, docente a cargo de las cátedras de Práctica Profesionalizante de segundo y tercer año, y acompañante en esta experiencia afirmó que “estas instancias permitieron reflexionar sobre la importancia de los entornos de simulación, herramienta pedagógica que el Instituto 89 ya implementa en su Taller de Simulación Clínica, posibilitando a los estudiantes desarrollar destrezas y competencias en un entorno controlado, donde el error se convierte en oportunidad de aprendizaje”.

El Congreso también tuvo un componente solidario, ya que la entrada consistió en la donación de un bolsón de pañales, destinado a la organización “Mamás que Ayudan”, que asiste a mujeres embarazadas y sus bebés. La delegación del Instituto participó activamente de esta iniciativa, realizando una importante entrega de donaciones.

Primer puesto para Lara GaunaComo cierre destacado de la jornada, la estudiante de tercer año Lara Gauna obtuvo el primer puesto en una trivia de conocimientos sobre salud, en la que participaron más de 120 asistentes, entre profesionales y estudiantes de enfermería de todo el país. Este reconocimiento constituye un motivo de orgullo institucional y refleja el alto nivel académico alcanzado por los futuros egresados del Instituto.

“La participación en este Congreso reafirma el compromiso del ISFDyT Nº 89 “René Favaloro” con la formación integral de profesionales de la salud, promoviendo experiencias educativas que fortalecen la articulación entre teoría, práctica y compromiso social” concluyó Mangiantini.