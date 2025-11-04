Una jornada marcada por la violencia escolar: ataque en el Normal 2 y tensión frente al Colegio Nacional

Un episodio de extrema violencia conmocionó esta mañana al Colegio Normal 2 de La Plata, ubicado en Diagonal 78 entre 4 y 5, cuando un joven ajeno a la institución irrumpió en el establecimiento y atacó a varios estudiantes y a una preceptora.

El hecho, que fue registrado por testigos en videos que luego circularon por redes sociales, ocurrió en el patio del colegio. En las imágenes se puede ver cómo el agresor golpea a puñetazos y empujones a varios alumnos. Uno de ellos cae al suelo y, mientras se encuentra indefenso, recibe una serie de golpes y patadas.

En un intento por detener la agresión, varios estudiantes y una preceptora intervinieron para calmar al atacante. Sin embargo, el joven continuó fuera de control: empujó violentamente a la mujer, quien cayó al piso y sufrió una herida en la cabeza. Las imágenes muestran a la preceptora tendida en el suelo, mientras era asistida por colegas y alumnos, con una visible mancha de sangre en la frente producto del golpe.

De inmediato, el personal del establecimiento solicitó la presencia de la Policía y la intervención urgente de las autoridades ministeriales.

Según trascendió, la raíz del tenso episodio se remonta a una pelea ocurrida durante una fiesta en el Hipódromo de La Plata, en la madrugada del domingo. Allí, estudiantes del Normal 2 y del Colegio Nacional “Rafael Hernández” —dependiente de la UNLP— habrían protagonizado un enfrentamiento a insultos y golpes.

La situación escaló este mediodía, cuando un numeroso grupo de jóvenes del Normal 2 se dirigió al acceso principal del Colegio Nacional, ubicado en 1 y 49, para confrontar con los alumnos de esa institución. Vecinos que pasaban por la zona registraron el momento en que una oleada de adolescentes cruzó la avenida en forma de barricada, generando un clima de tensión y temor.

Las autoridades educativas y policiales investigan los hechos para determinar responsabilidades y evitar nuevos enfrentamientos entre ambas comunidades escolares.

Graves incidentes frente al Colegio Nacional de La Plata tras una pelea entre alumnos del Normal 2 y del Nacional

El acceso principal del Colegio Nacional “Rafael Hernández” de La Plata se convirtió este mediodía en un escenario de tensión y violencia, cuando un grupo numeroso de estudiantes del Colegio Normal 2 se dirigió al lugar para confrontar con alumnos de la institución dependiente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Según testigos, la raíz del conflicto se remonta a un enfrentamiento ocurrido durante una fiesta el pasado fin de semana en el predio del Hipódromo de La Plata, donde alumnos de ambas escuelas protagonizaron una pelea a insultos y golpes en la madrugada del domingo.

Las imágenes registradas por vecinos muestran una oleada de jóvenes cruzando la avenida en forma de barricada y acercándose directamente a las puertas del Nacional, ubicado en la esquina de 1 y 49. En los videos se observa corridas, gritos y forcejeos, que obligaron a la intervención policial para contener la situación y evitar enfrentamientos mayores.