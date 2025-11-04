Noviembre, mes del Orgullo en Argentina: diversidad, historia y lucha por la igualdad de derechos

Cada noviembre se celebra en Argentina el Mes del Orgullo, un tiempo de visibilización, memoria y reivindicación de derechos para las personas del colectivo LGBTI+.

La fecha se inspira en la primera Marcha del Orgullo Gay-Lésbico-Trans, realizada el 2 de julio de 1992 en Buenos Aires, cuando alrededor de 300 personas marcharon desde Plaza de Mayo hasta el Congreso bajo la consigna “Libertad, Igualdad, Diversidad”. En ese contexto, muchas y muchos participantes llevaban máscaras de cartón para evitar ser reconocidos, en un tiempo donde aún persistía la persecución y el estigma.

Entre los impulsores de esa primera marcha se encontraban referentes históricos como Carlos Jáuregui y César Cigliutti, de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), junto a organizaciones como SIGLA (Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina), TRANSDEVI (Transexuales por el Derecho a la Vida) y Convocatoria Lesbiana, entre otras.

El movimiento argentino también se nutrió de la lucha previa de colectivos pioneros como Nuestro Mundo, creado en 1967 y reconocido como el primer grupo de diversidad sexual de América Latina, y del Frente de Liberación Homosexual (FLH), activo en los años ’70, que reunió a militantes como Néstor Perlongher y Manuel Puig bajo el manifiesto político “Sexo y Revolución”.

En 1997, la Marcha del Orgullo comenzó a realizarse en noviembre, en conmemoración de la fundación de Nuestro Mundo, el 1° de noviembre de 1967. Desde entonces, cada año se multiplica la participación y las consignas, que reflejan el espíritu de celebración, memoria y reclamo por una sociedad más igualitaria.

En el Partido de La Costa, este año se llevará a cabo la Séptima Marcha del Orgullo, que tendrá lugar el viernes 6 de diciembre en San Bernardo. La jornada reunirá a organizaciones, vecinos y vecinas para marchar una vez más por la igualdad, el respeto y la libertad de ser.

Quienes deseen conocer más sobre la organización del evento pueden consultar la información disponible en las redes sociales de Orgullo La Costa.