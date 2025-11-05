Violencia escolar en La Plata: se viralizó un video de una pelea entre alumnos de la Escuela Normal 2

La Plata sigue siendo escenario de episodios de violencia escolar que preocupan a la comunidad educativa. En las últimas horas, se viralizó un video grabado dentro de la Escuela Normal 2, en el que se observa a un grupo de alumnos protagonizando una pelea a golpes, mientras otros jóvenes graban la escena con sus celulares.

Desde la puerta del establecimiento, una estudiante del último año, que además integra el Centro de Estudiantes, habló con la RED92 sobre la situación y admitió que la problemática “no es nueva”. “Mi posición es distinta a la de la mayoría porque me egreso en menos de un mes, pero lo que pasa en esta escuela no me va a afectar. Igual, la mayoría está cansada de estas peleas que se dan por cualquier motivo: porque se miraron mal, por diferencias de fútbol o de pareja”, señaló.

La joven, explicó que actualmente cumple el rol de vocal del Centro de Estudiantes, y remarcó que “los directivos no van a hacer nada” y que el conflicto se repite desde hace años. “Somos casi mil alumnos y hay solo siete que se pelean. Pero los padres no accionan, y los que deberían intervenir no saben qué hacer. Es un sistema anárquico”, expresó.

Consultada sobre si los enfrentamientos tienen relación con exalumnos, aclaró que “uno de los chicos que aparece en el video todavía puede entrar porque está rindiendo materias”. Además, recordó que durante el año pasado “hubo peleas mucho más graves”, originadas en “problemas de barrio” que trascendieron las aulas.

Por otra parte, desde el Consejo Escolar su presidente Iván Maidana se refirió al tema y adelanto la intención de presentar un anteproyecto para poder en cierta formar garantizar a partir del año que viene mayor seguridad especialmente en los accesos a los distintos establecimientos educativos de al Provincia de Buenos Aires. ¨Nosotros vivimos discutiendo sobre la necesidad de implementar los corredores seguros, porque hay un horario una temporalidad que tiene que ver con el ingreso y egreso en las escuelas y que evitaría entre otras cosas, el robo del celular o el enfrentamiento entre alumnos. Hay que encontrar el mecanismo de resolución para la participación colectiva de toda la comunidad¨. Esta presencia de estos corredores seguros habilitaría la posibilidad de reducir los márgenes de enfrentamientos por lo menos en el entorno de la escuela pública¨, concluyó.