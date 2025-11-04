Familiares de Janet Rivero exigen justicia y denuncian violencia de género

A una semana del hecho que culminó con el fallecimiento de Janet Rivero, un grupo de allegados a la mujer de 32 años exigió que se esclarezca el episodio ocurrido en una vivienda de Berisso. En ese marco, se desplegaron una bandera a modo de protesta en el Estadio UNO durante el partido que Estudiantes jugó contra Boca Juniors.

El escenario de la cancha del Pincha se convirtió en un lugar más en el que los familiares y amigos de Janet aprovecharon la oportunidad para fijar su postura sobre los acontecimientos que derivaron en su muerte. En este sentido, reclamaron justicia por el deceso que se produjo en circunstancias dudosas y que hasta el momento no fueron del todo desentrañadas.

Tanto en la tribuna de 55 como en la de 57, hubo distintas banderas que se hacían referencia a la mujer. Asimismo, la agrupación de Villa Elvira (de la que ella formaba parte) participó de la jornada acompañando a sus hijos y a su círculo íntimo como una muestra más de solidaridad ante el dolor ocasionado por la pérdida de la fanática del León.

Además, repartieron unos panfletos con la intención de visibilizar lo que había pasado con ella, el cual contenía un mensaje que rezaba: “Nos falta La Chu Janet Rivero, que se aclare el hecho”. Mientras tanto que, uno de los estandartes que si vieron por los pasillos del Estadio UNO decía “Siempre en el corazón de la tribuna Pincha”.

El episodio

Caba recordar que la joven murió luego de agonizar durante varias horas en el hospital Larraín de Berisso, al cual había ingresado con casi la totalidad de su cuerpo con graves quemaduras. Por su parte, su pareja, está alojado en el Policlínico San Martín con custodia policial, debido a una serie de heridas producto del mismo episodio.

El hecho tuvo lugar en una finca ubicada en la zona de la avenida 122 entre 17 y 18, en circunstancias confusas y que aún están bajo investigación. Según detalló el novio de la mujer, habría sido ella quien lo roció con nafta e intentó prenderlo fuego, ocasión en la que ambos resultaron con lesiones.

Sin embargo, esta versión no fue confirmada todavía por los detectives, por lo que el hombre está sospechado de ser él quien inició el ataque. En tanto, los amigos de la víctima sostienen lo contrario y creen que se trató de una agresión en el marco de violencia de género.