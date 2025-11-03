Hacía ejercicio en una plaza y murió

Momentos de extrema angustia y tensión se vivieron en las últimas horas en un sector de nuestra ciudad, cuando un hombre se cayó en medio de un parque, convulsionó y murió, antes de poder llegar a recibir algún tipo de asistencia médica, informaron fuentes policiales y judiciales.

Los portavoces, consultados por este medio, señalaron que todo se desarrolló durante la tarde de este domingo, cuando la víctima, de unos 50 años, realizaba tareas de ejercicio físico en Plaza España, emplazada en la zona de las calles 7 y 66.

Por causas a determinar, en un momento dado se desplomó tras sentirse mal y, luego de una breve agonía, perdió la vida, ante la atónita mirada de los presentes.

Un llamado al 911 alertó al personal de la fuerza y así arribaron patrulleros y una ambulancia, pero ya nada podía hacerse más que constatar el deceso del infortunado. Por orden de la fiscalía de turno, se le practicará al cuerpo la correspondiente operación de autopsia, mientras que se abrió una causa caratulada como “averiguación de causales de muerte”.