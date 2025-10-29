Juicio en La Plata: un kinesiólogo acusado de abusar de tres pacientes dentro de su consultorio

En los tribunales penales de La Plata se desarrolla el juicio oral contra Matías Blanco, un kinesiólogo acusado de abusar sexualmente de tres mujeres que acudían a su consultorio en la localidad de Cañuelas.

Según la investigación, los hechos ocurrieron durante sesiones de kinesiología en las que el profesional habría aprovechado el contexto terapéutico y la vulnerabilidad física de sus pacientes para realizar tocamientos indebidos y otros actos de connotación sexual.

El caso se ventila en el Juzgado Correccional N°4, a cargo de la jueza Claudia Grecco, con la intervención de la fiscal de juicio Victoria Huergo, quien sostuvo que las conductas atribuidas a Blanco “traspasaron los límites del contacto profesional y se convirtieron en agresiones sexuales reiteradas”.

El testimonio que dio origen a la causa fue el de una mujer que se atendió con el acusado en 2021. De acuerdo con su declaración, la sesión se desarrolló con normalidad hasta que, al finalizar, el kinesiólogo le pidió que se quitara el corpiño y luego la manoseó. Esa denuncia impulsó la investigación que permitió identificar a otras dos víctimas con relatos similares.

Durante las audiencias, las mujeres describieron las secuelas psicológicas que sufrieron tras los hechos y los cambios de conducta que atravesaron. El proceso judicial continúa con la recepción de pruebas y testimonios clave que definirán la responsabilidad penal del acusado.