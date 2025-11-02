Detienen en el barrio porteño de Caballito a un adolescente que planeaba un tiroteo escolar
Un informe del FBI derivó en la detención de un adolescente que planeaba un ataque armado en su ex colegio.
La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a un adolescente de 16 años que planeaba un atentado masivo en su antigua escuela. El operativo, realizado en el barrio porteño de Caballito, fue ordenado por el Juzgado Federal N°1 tras una investigación iniciada por una alerta del FBI a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).
El joven había manifestado en redes sociales su intención de ejecutar un tiroteo. Según fuentes judiciales, mostraba admiración por el régimen nazi y exaltaba a asesinos en masa como Brenton Tarrant y Anders Breivik. En el allanamiento, la PFA secuestró réplicas de armas de fuego, cuchillos, municiones, gas pimienta, botellas tipo molotov, dispositivos electrónicos y cuadernos con anotaciones. Una réplica de subfusil llevaba inscripciones con nombres de tiradores célebres.
Los agentes hallaron un escrito que detallaba un plan para noviembre: simular ser policía, aislar a los alumnos y abrir fuego en el colegio. El joven quedó a disposición judicial y fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para una evaluación psiquiátrica.