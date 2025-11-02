Detienen en el barrio porteño de Caballito a un adolescente que planeaba un tiroteo escolar

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a un adolescente de 16 años que planeaba un atentado masivo en su antigua escuela. El operativo, realizado en el barrio porteño de Caballito, fue ordenado por el Juzgado Federal N°1 tras una investigación iniciada por una alerta del FBI a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).

El joven había manifestado en redes sociales su intención de ejecutar un tiroteo. Según fuentes judiciales, mostraba admiración por el régimen nazi y exaltaba a asesinos en masa como Brenton Tarrant y Anders Breivik. En el allanamiento, la PFA secuestró réplicas de armas de fuego, cuchillos, municiones, gas pimienta, botellas tipo molotov, dispositivos electrónicos y cuadernos con anotaciones. Una réplica de subfusil llevaba inscripciones con nombres de tiradores célebres.

Los agentes hallaron un escrito que detallaba un plan para noviembre: simular ser policía, aislar a los alumnos y abrir fuego en el colegio. El joven quedó a disposición judicial y fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para una evaluación psiquiátrica.