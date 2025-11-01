Violencia en un centro de salud de La Plata: rompieron un blindex y retiraron a una paciente internada

Un grave episodio de violencia se registró en las últimas horas en el Instituto Médico Platense, ubicado en 1 y 50, cuando familiares de una paciente internada rompieron el blindex de ingreso y decidieron retirarla por la fuerza del establecimiento.

Según confirmaron fuentes judiciales, la situación se desató luego de que los allegados recibieran un diagnóstico que, aparentemente, no estaban dispuestos a aceptar. En medio de una escena de tensión y enojo, los tres individuos comenzaron a romper parte de la estructura del acceso principal, causando destrozos y momentos de gran preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

Testigos relataron que en ese momento había otras personas esperando ser atendidas, muchas de las cuales debieron salir corriendo del edificio. Personal del instituto dio aviso inmediato a la Policía y posteriormente se radicó la denuncia correspondiente.

La causa fue caratulada por “daños”. En tanto, desde la dirección del centro médico confirmaron que se reforzaron las medidas de seguridad en el ingreso, a fin de evitar nuevos incidentes.

El hecho generó conmoción entre los pacientes y el personal de salud, que debió suspender momentáneamente la atención hasta que la situación se normalizó.