Preso por hostigar a su ex, que se suicidó

La expareja de la joven tucumana que se suicidó cansada del hostigamiento que sufría por parte del hombre, fue detenido acusado de instigar la drástica decisión que tomó la mujer el viernes 24 de octubre.

El sujeto fue capturado en el Hospital Obarrio, y se analiza su responsabilidad en el suceso. La víctima, de 27 años, contó en un vivo de TikTok que se iba a quitar la vida. “Prefiero matarme antes que él me mate a mí”, había expresado.

Las autoridades abocadas al caso informaron que, mientras se procede con las medidas procesales contra el sospechoso, continúan las pericias a los celulares secuestrados y se analizan las redes sociales.

Un dato que se sumó a la causa es que la joven había denunciado al menos seis veces al acusado por violencia de género, aunque todas fueron archivadas por el fiscal Augusto Zapata.

“Si él hubiese detenido a ese tipo la primera vez que mi hija denunció, ella hoy estaría viva”, expresó su madre.