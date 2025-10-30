Triple crimen narco: “Señor Jota” se desligó del hecho

El fiscal Adrián Arribas habló en la puerta del Tribunal de San Justo y dio detalles de la declaración de Joseph Freyser Zabaleta Cubas, más conocido como “Señor Jota”, y allí sostuvo que “negó los hechos” y hasta remarcó que “desconoce a los otros detenidos”. Además, comunicó que este jueves declarará otros tres imputados.

Este lunes, luego de que se apruebe el pedido de detención contra el mencionado, empleado judicial lo indagó durante cuatro horas acerca de su implicancia en los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, y si es verídico de que se trata del autor intelectual de los asesinatos. “Declaró, negó los hechos y dijo que desconocía a los otros detenidos”, comentó.

En su testimonial confirmó que era policía en Perú y que esta causa en el que lo acusan es una “pantalla”: “Nos dijo que está sorprendido en la acusación, pero tenemos elementos que demuestran su implicancia”.

En ese sentido, explicó que “uno de los imputados lo reconoce como ‘papá', hay informes desde Perú y de sus movimientos”.

Al ser consultado sobre lo secuestrado en la celda N°4 de la Alcaidía de Cavia, confirmó que incautaron “una libreta que tiene teléfonos y anotaciones y tenemos la lista de todos los que lo visitaron”.

Por último, sobre la detención de Mónica Mujica, esposa de Víctor Sotacuro, destacó que tienen comprobado que “estaba al tanto de todo” y que ella fue quien, con una aplicación específica, “le borró todo al celular del acusado”.

“El abogado nos pidió una nueva declaración para Florencia Ibáñez, Mujica y Sotacuro”, señaló y sumó que las mismas ocurrirán este jueves 30 de octubre por la mañana.

“Ricura de hombre”

Las anotaciones que fueron secuestradas en la celda de “Señor Jota” se dieron a conocer y, para las autoridades judiciales abocadas al caso por el triple crimen narco, se tratan de elementos que demuestran su implicancia como autor intelectual de los asesinatos, pese a que el acusado lo negó.

Entre los escritos se lograron secuestrar números de teléfono, pedido de alimentos y del supermercado, indicaciones y hasta una carta de amor. En una hoja aparece un celular y debajo un mensaje que decía: “Para lo que necesite, escriba y arreglamos”. En otro papel hay escrito un pedido de empanadas, pizza, shampoo, budines, gaseosas y cigarrillos.

Pero, lo sorprendente, es que también se encontraron cartas de amor, el cual está firmado por “tu colombiana”: “Me encanta todo con vos, mi Jota. Qué rico, Dios, quiero hacerte el amor mil veces, papi mío. Ricura de hombre”.

Esta última fue recibida el 22 de septiembre, es decir tres días después de los asesinatos.