Una mujer resultó con graves quemaduras tras una discusión con su pareja en Berisso

Momentos de profunda tensión se vivieron en el interior de una vivienda de la vecina ciudad de Berisso, donde una mujer terminó con graves quemaduras en su cuerpo tras una discusión de pareja. Debido a las heridas sufridas, tuvo que ser trasladada de urgencia hasta un centro de salud local, mientras que los efectivos policiales iniciaron una investigación para aclarar lo sucedido.

Según consta en el parte oficial al que accedió Trama Urbana, todo ocurrió dentro de un departamento de un edificio ubicado en las calles 122 entre 17 y 18, en el barrio Villa Progreso. Hasta allí se dirigieron los uniformados, luego de recibir una alerta radial que indicaba un incendio en proceso, pero al arribar se dieron cuenta que en ese lugar se había registrado un conflicto familiar.

Enseguida hallaron a una mujer inconsciente con prácticamente todo su cuerpo quemado y para aclarar lo acontecido se entrevistaron con el sujeto que sería su novio y que también presentaba lesiones producto del fuego, aunque no revestían demasiada gravedad. Esa es la versión indicada por uno de los protagonistas y que los investigadores tratarán de confirmar.

Este les comentó que, presuntamente, momentos antes de la llegada de las fuerzas de seguridad mantuvo una pelea con su pareja y fue entonces que la implicada le habría arrojado nafta e intentó prenderlo fuego, quemándose ella. Sin embargo, el hecho no está esclarecido en su totalidad, por lo que a través de la pesquisa buscarán determinar quién manipuló el combustible.

Se inició la causa

Lo cierto es que los efectivos policiales solicitaron la presencia de los médicos, quienes arribaron en una ambulancia del SAME y tras asistir a la mujer en el lugar, decidieron que fuera trasladada hasta el hospital local. El hombre también fue derivado al mismo nosocomio y ambos quedaron internados en observación, a la espera de su evolución.

Por su parte, el personal de bomberos acudió a la vivienda y apagó el foco ígneo que había afectado parcialmente algunos ambientes.

Por lo pronto, el personal del destacamento Villa Progreso, en conjunto con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 del Departamento Judicial de La Plata, iniciaron una causa que fue caratulada como tentativa de homicidio que, por el momento, tiene como víctima a la mujer y como imputado al hombre.