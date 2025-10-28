Encontraron el cuerpo de Nicolás Duarte, el joven desaparecido en Ezeiza



Tras cuatro días de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron este martes el hallazgo del cuerpo de Nicolás Duarte, el joven de 18 años que era buscado en el partido bonaerense de Ezeiza.

Su cadáver fue encontrado durante los rastrillajes realizados en las inmediaciones del arroyo Aguirre, cerca del puente donde había desaparecido.



Según precisaron fuentes del caso, el cuerpo fue hallado debajo de un puente de concreto por el que circulan vehículos, a unos 120 metros de otro puente precario y sin barandas, por el que Duarte habría estado caminando antes de caer. La principal hipótesis apunta a un accidente.



La familia del joven se presentó en el lugar luego de ser notificada por las autoridades. Nicolás, conocido por sus allegados como “Rey”, había desaparecido en la madrugada del sábado, tras salir de un boliche durante las fuertes tormentas que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires.

La última vez que su familia lo vio fue el viernes a la noche, cuando salió de su casa en Tristán Suárez rumbo al local bailable Egipto Baires Sur. Según la reconstrucción de los investigadores de la SubDDI Ezeiza, el joven fue retirado del boliche por personal de seguridad privada a las 4:10 de la madrugada.

Más tarde, a las 5:20, cámaras de seguridad lo registraron caminando en dirección a Tristán Suárez, con signos de desorientación y ebriedad.



Con el hallazgo del cuerpo, los investigadores intentan ahora determinar las circunstancias exactas de su muerte.