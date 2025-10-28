Mujer intentó matar a su marido a cuchillazos

Un hombre de 45 años resultó gravemente herido luego de haber sido atacado por su esposa, quien utilizó un arma blanca para causarle las distintas lesiones.

El hecho se produjo en una casa de Maipú al 2800, casi en el cruce con Sarratea, en la localidad bonaerense de San Fernando, donde se habría originado una discusión entre el individuo y su pareja, de 46 años.

El sujeto resultó herido a cuchilladas en la espalda y tuvo que ser trasladado de urgencia hasta el Hospital Zonal General de Agudos Petrona Villegas de Cordero.

Allí quedó internado y se descubrió que presentaba una lesión cortante en la región del omóplato derecho y que tenía comprometido uno de los pulmones.

En tanto, los agentes arrestaron a la sospechosa, que quedó imputada por intento de homicidio, e incautaron el cuchillo que había sido utilizado por la agresora.