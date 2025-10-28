Triple crimen narco: ordenan la detención de “Señor Jota”

El fiscal Adrián Arribas ordenó la detención de Joseph Freyser Zabaleta Cubas, más conocido como “Señor Jota”, quien fue señalado en la causa como el autor intelectual del triple crimen narco desde la cárcel.

De esta manera, junto con Mónica Mujica, esposa de Víctor Sotacuro y última persona en ser atrapada, ya son 11 los arrestados en la causa por el femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi.

Zabaleta ya estaba preso en la Alcaldía Cavia, en Palermo, en una causa por narcotráfico e iba a ser extraditado a Perú, pero ahora, ante su implicancia en el caso, se informó que su derivación está en pausa.

“Señor Jota” fue señalado luego de que una mujer, que está privada de su libertad por delitos similares, haya brindado la testimonial bajo identidad reservada.