Persecución y choque en Abasto

Un violento accidente derivó en una persecución policial y la detención de cinco personas alcoholizadas. El hecho ocurrió en la esquina de las calles 520 y 203, donde una camioneta Toyota Hilux blanca chocó contra un Volkswagen Vento azul que se hallaba detenido en un semáforo.

Tras el impacto, los ocupantes de la Hilux huyeron del lugar sin auxiliar a las víctimas, pero el rápido accionar de la Policía Bonaerense permitió iniciar un operativo cerrojo y localizarlos varias cuadras más adelante, en 220 y 45. La persecución culminó cuando la camioneta perdió el control y terminó dentro de una zanja.

Los efectivos constataron que los cinco ocupantes se encontraban en evidente estado de ebriedad. En el Vento viajaba una mujer junto a su hijo menor, ambos con lesiones leves, que fueron atendidos en el lugar por personal médico.

La Hilux fue secuestrada y los implicados quedaron imputados por lesiones culposas y conducción bajo los efectos del alcohol. Las pruebas de alcoholemia confirmarán los niveles de intoxicación de cada uno.