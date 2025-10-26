Hallaron un feto en la puerta de un hospital en Ensenada

Un dramático episodio generó profunda conmoción en la vecina ciudad de Ensenada, luego de que encontraran un feto en la puerta del Hospital Horacio Cestino. Sin dudas, el hecho encendió todas las alarmas y enseguida comenzaron a tejerse algunas hipótesis sobre lo sucedido, tratando de determinar cuáles son los orígenes de los restos hallados allí.

Todo comenzó durante este sábado, cuando en la región continuaba cayendo una copiosa lluvia, en momentos en los que parte del personal del mencionado centro de salud divisó algo extraño encima de la vereda, a unos escasos metros de los desagües pluviales. Tras acercarse, se llevaron un verdadero impacto por lo que estaban viendo.

Se trataba de un pequeño cuerpo, por lo que enseguida les dieron aviso a las autoridades pertinentes. Los efectivos policiales comenzaron con las tareas de rigor para tratar de esclarecer lo que había pasado, por lo que junto con la Justicia llevaron a cabo una serie de averiguaciones, que incluyeron la recolección de testimonios de los trabajadores del centro médico.

Una de las versiones que circularon sobre lo acontecido es que, una joven que había ingresado al nosocomio y que estaba por realizarse una interrupción voluntaria del embarazo, se descompuso en uno de los baños donde habría expulsado al feto. Se cree que, por el susto que le provocó la situación, accionó la descarga del inodoro y eso habría provocado que los restos terminaran en las afueras del hospital.

Trabajaron en el lugar

En este sentido, se montó un amplio operativo en el lugar con la participación de los peritos de la Policía Científica, quienes preservaron el perímetro para continuar con su trabajo y relevaron las cámaras de vigilancia instaladas en la zona. En tanto, con la hipótesis principal sobre lo sucedido, el personal médico se encargó de las tareas correspondientes para tratar de esclarecer la edad gestacional de los restos hallados.

Además, se cree que la gran cantidad de lluvia que cayó durante la madrugada del viernes y la mañana del sábado, puede haber colapsado un sector que une la cloaca con el desagüe pluvial, provocando que el feto fuera expulsado hacia la vereda.

Por lo pronto, el caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de La Plata, ordenando una serie de medidas para confirmar la versión.