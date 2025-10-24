Robo por duplicado en un barrio de City Bell

Un violento doble robo conmocionó en las últimas horas al barrio Los Fresnos, en City Bell, donde un grupo de delincuentes irrumpió en dos viviendas y se alzó con dinero, joyas y objetos de valor. El hecho ocurrió en plena mañana, cuando los propietarios no se encontraban en sus casas, lo que facilitó el accionar de los ladrones.

Según la reconstrucción policial, el golpe delictivo se produjo entre las 11 y las 11.30, en un sector de calles arboladas y de baja circulación. Los delincuentes habrían actuado con precisión: primero violentaron la reja de acceso de una vivienda, ingresaron por una ventana lateral y, tras revolver todos los ambientes, huyeron con dinero en efectivo, alhajas y electrodomésticos de pequeño tamaño. Pocos minutos después, irrumpieron en otra casa del mismo sector, donde repitieron el modus operandi, dejando un gran desorden y daños materiales.

Los damnificados descubrieron lo ocurrido al regresar a sus hogares y de inmediato dieron aviso al 911. En cuestión de minutos se hicieron presentes efectivos del Comando de Patrullas y personal de la comisaría Décima, quienes constataron los robos y convocaron a la Policía Científica para levantar rastros. También se solicitaron las imágenes de cámaras privadas y del sistema de monitoreo municipal.

Fuentes del caso señalaron que los delincuentes habrían actuado con información previa, ya que conocían los movimientos de los dueños y los horarios en que las viviendas quedaban vacías. La hipótesis principal apunta a una banda dedicada a este tipo de golpes rápidos en zonas residenciales, que selecciona blancos con bajo riesgo y alto botín. Los investigadores intentan establecer si existe relación con otros hechos recientes ocurridos en Villa Elisa y Gorina, donde se registraron robos de similares características.

Mientras tanto, los vecinos del barrio se mostraron indignados y exigieron mayor presencia policial. “Ya no se puede dejar la casa sola ni de día”, comentó un residente que, junto a otros frentistas, impulsa una reunión con autoridades municipales y policiales para reclamar patrullajes más frecuentes y la instalación de nuevas cámaras de seguridad.

El hecho se investiga bajo la carátula de “robo agravado”, con intervención de la fiscalía en turno del Departamento Judicial La Plata. Hasta el momento, no se registraron detenciones, pero los investigadores confían en avanzar con las identificaciones gracias a las grabaciones obtenidas y a las huellas levantadas en el lugar.