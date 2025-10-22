Incendio en Barrio Norte: un auto y un contenedor quedaron calcinados

Durante las primeras horas de la mañana, personal en recorrida por la zona 14 advirtió un escenario de destrucción sobre la calle 10, entre 39 y 40, donde un automóvil había quedado totalmente calcinado junto a lo que fue un contenedor de basura. Además, otro vehículo estacionado en las cercanías presentaba daños en la parte trasera, producto del fuego que se habría propagado durante la madrugada.

Un vecino del lugar, relató que por la noche todo se encontraba en condiciones normales y que, al levantarse, se encontró con los restos quemados. Indicó también que el propietario del vehículo afectado no se hallaba en su domicilio al momento del siniestro.

La vivienda frente a la cual ocurrió el incendio, cuenta con cámaras de seguridad exteriores que podrían aportar imágenes clave para la investigación. Sin embargo, según precisó el testigo, las grabaciones aún no habían sido revisadas.

El fuego no solo destruyó por completo la estructura metálica del contenedor municipal, sino que también alcanzó los cables de contención de un poste de luz y un árbol ubicado en forma paralela. Personal especializado trabaja para determinar el origen del siniestro, mientras los vecinos expresaron su preocupación por el suceso ocurrido en plena zona residencial.

Recordemos que hace pocos meses si dieron más hechos de estas características todos en barrio Norte, en julio de este año ocurrió lo mismo en 11 entre 38 y 39, también en 11 entre 42 y 43, y hace menos de una semana en 38 entre 2 y 3 donde malvivientes incendiaron otro contenedor.