Pablo Laurta será indagado por el doble femicidio

Pablo Laurta, el acusado por doble femicidio y el crimen del remisero, declarará durante la mañana de hoy en la fiscalía que lo investiga por los crímenes de Luna Giardina y Mariel Zamudio. La comparecencia se llevará a cabo en la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar.

Actualmente, el imputado se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje, luego de ser trasladado desde la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú. Además, Laurta también está sindicado por el homicidio criminis causa en relación a la muerte de Matías Sebastián Palacio, el conductor de una aplicación de trasladado que había contratado para un supuesto viaje a Santa Fe. Por otro lado, se le impuso la prisión preventiva por 120 días.

Las fuentes judiciales abocadas al caso señalaron que la defensora oficial Alfonsina Muñiz presentó el pedido. El requerimiento fue aceptado por la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar de 2º Turno a cargo de Gerardo Reyes que conduce la investigación por los hechos ocurridos el 11 de octubre en el barrio Villa Serrana.

En tanto, se espera que en la provincia de Córdoba (donde ocurrieron los dos femicidios de su exsuegra y su exmujer), se dictamine una medida similar para que el acusado tenga que presentarse a prestar declaración en los próximos días.

Cabe recordar que, al momento de su detención, Laurta se encontraba con su hijo de 6 años, fruto de su relación con Luna Giardina. El menor vivía con su madre y luego del crimen, el hombre lo secuestró. Actualmente, el menor se encuentra bajo cuidado transitorio de una familia de acogimiento y recibe asistencia psicológica permanente, según confirmó la ministra de Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero.

Sobre el estado del niño, Montero manifestó ante la prensa que “hubo tres etapas. La primera fue cuando el niño estaba en Entre Ríos. Allí rápidamente articulamos con el gobierno de esa provincia. Lo urgente en ese momento era volver a Córdoba, porque frente a un shock de esa envergadura, lo recomendable es que retorne rápidamente a un entorno conocido. Y eso hicimos”.