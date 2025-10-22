Grave intento de homicidio en Arturo Seguí: una mujer sufrió quemaduras de segundo y tercer grado tras ser atacada

La Justicia platense investiga un grave intento de homicidio ocurrido este jueves por la noche en la localidad de Arturo Seguí, donde una mujer de 55 años resultó con quemaduras de segundo y tercer grado luego de ser atacada mientras quemaba basura en un descampado.



El hecho tuvo lugar en la calle 419, entre 158 y 159, cuando la víctima —identificada por las autoridades pero cuyo nombre se reserva por razones legales— se encontraba prendiendo fuego a residuos.

Según declaró ante los médicos que la asistieron, un sujeto que circulaba en moto arrojó un elemento explosivo o inflamable, lo que provocó una fuerte explosión y le causó heridas graves, principalmente en el rostro y gran parte del cuerpo.



La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde permanece internada en estado reservado. Los investigadores caratularon el caso como “tentativa de homicidio” y trabajan para identificar al agresor.



Efectivos policiales y peritos especializados realizaron pericias en el lugar del hecho, mientras la Justicia intenta determinar si existía algún vínculo previo entre la víctima y el atacante o si se trató de un ataque al azar.



La causa se encuentra en manos de la Fiscalía de La Plata, que dispuso la revisión de cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios a posibles testigos para esclarecer lo sucedido.