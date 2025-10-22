Desesperación por una argentina que desapareció hace una semana en España

Una joven argentina de 26 años lleva una semana desaparecida tras haber viajado a España por una supuesta propuesta laboral como niñera. Su último contacto fue con un amigo europeo, lo que generó más preocupación.

La chica fue hasta Palma de Mallorca con una presunta oferta de trabajo, pero desde el pasado 14 de octubre sus allegados no saben nada de ella.

Mariana Lens fue contactada por una supuesta familia alemana que se había radicado en la ciudad, pero luego se perdió todo tipo de contacto. Una de las situaciones que más angustia provocó es que cambió su número de teléfono.

Dolores, hermana de Mariana, consideró que la desaparición de la joven podría relacionarse a un secuestro para trata de personas.

Además, trascendió que en la comunicación con su amigo, se la pudo escuchar entre lágrimas y sin dar demasiadas explicaciones sobre lo ocurrido, incluso ante el ofrecimiento de ayuda.