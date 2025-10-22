Mató a su ex a puñaladas frente a sus hijos y escapó

Una mujer de 45 años fue brutalmente asesinada a puñaladas delante de sus hijos y la Justicia investiga si su exmarido, un hombre de 40 años es el autor del femicidio. Lo cierto es que inmediatamente después del crimen, el atacante se dio a la fuga por lo que está siendo intensamente buscado por las autoridades policiales.

De acuerdo a la información que trascendió sobre el caso, el acusado habría ingresado durante la madrugada de este martes al domicilio ubicado en la calle Neuquén al 6800, en el barrio Loyola Norte de la ciudad de Santa Fe. Entre sus manos portaba un arma blanca con la cual le asestó varias cuchilladas a la víctima hasta causarle la muerte.

Un joven de 25 años y una muchacha de 21 (hijos de la mujer) fueron los testigos de los hechos, mientras que uno de ellos intentó intervenir para evitar la agresión, produciéndose un forcejeo, pero recibió un corte en la mano y no pudo impedir el feroz ataque.

En otro de los datos salientes que se conocieron del episodio es que la víctima, cuya identificación es Rosa Gabriela Villagra, había radicado diversas denuncias contra el supuesto asesino, se establecieron medidas de restricción y contaba con un botón antipánico. Sin embargo, eso no fue suficiente para frenar al femicida, que desobedeció todas las medidas judiciales.

De acuerdo con las hipótesis, el hombre saltó el portón de la casa y escapó con el arma. La fuga desató un amplio operativo de búsqueda por parte de la Policía de Santa Fe en la zona norte de la ciudad y las márgenes del río Salado.

Buscan al agresor

Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, que llamaron al 911. Al arribo de los uniformados, se entrevistaron con los hijos de la mujer intentando reanimar a su madre con maniobras de RCP. Sin embargo, los médicos del servicio de emergencias SIES 107 confirmaron la muerte.

Luego del crimen, el implicado se escapó y está siendo intensamente buscado por las autoridades. Por su parte, la madre de la damnificada confirmó que “el violento vínculo” entre su hija y el atacante “llevaba más de 20 años”, y luego afirmó que “no tenía motivos para matarla”. Además, acusó al Poder Judicial por no actuar ante estas situaciones debido a que Rosana “hizo muchas denuncias” y “nadie la protegió”.

A pesar del rastrillaje llevado a cabo minutos después del asesinato, por el momento, el sospechoso permanece prófugo y la Policía continúa con la búsqueda para dar con su paradero.