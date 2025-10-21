Desesperada búsqueda de dos jubilados

La búsqueda de Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69) continúa en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia y vecinos utilizan sus camionetas para hallar rastros de los jubilados.

Unos 40 uniformados implementaron drones, a la vez que perros de la fuerza de seguridad eran utilizados para la detección de huellas pertenecientes a personas extraviadas en terrenos de difícil acceso.

Ambos salieron de su vivienda en dirección a Camarones hace más de una semana y nunca más volvieron a ser vistos. El viernes 17 se halló la Toyota Hilux empantanada y con el cierre centralizado activado, motivo por el que las autoridades sospechan que las víctimas se retiraron del rodado con el objetivo de ir en ayuda.

En el interior estaban sus objetos personales y dinero en efectivo, pero no sus celulares.