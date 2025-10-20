Violento ataque a un barbero en Altos de San Lorenzo: lo citaron por redes y lo emboscaron con golpes y disparos

Un barbero de La Plata fue víctima de un violento asalto en Altos de San Lorenzo, luego de ser engañado con una falsa cita laboral. Lo contactaron por Instagram para un corte de pelo a domicilio, pero cuando llegó al lugar fue emboscado por dos hombres que lo golpearon, le dispararon y lo amenazaron antes de escapar en moto.

El hecho ocurrió el miércoles cerca de las 15.40 en la zona de 24 entre 74 y 75. Según relató la víctima, había acordado el turno con un supuesto cliente a través de redes sociales. Sin sospechar la trampa, fue al domicilio en su bicicleta y, al llegar, envió un mensaje avisando que ya estaba en la puerta.

Instantes después, una moto roja apareció en contramano. “Uno bajó con el casco en la mano y me pegó en la cabeza”, contó el trabajador, que quedó aturdido por el golpe. El conductor también descendió y se sumó a la agresión. En medio del ataque, uno de los delincuentes sacó un arma de fuego y apuntó directamente contra él.

“Sentí el clic del gatillo, pensé que ahí se terminaba todo”, habría declarado más tarde el barbero. El primer disparo no salió, lo que le permitió correr para salvar su vida. Mientras escapaba, escuchó dos detonaciones y el ruido del motor de la moto alejándose. Los agresores huyeron llevándose su bicicleta.

Vecinos del barrio salieron al escuchar los tiros, pero los atacantes ya habían desaparecido en dirección a calle 76. El trabajador, en shock y con un fuerte dolor en la cabeza, logró refugiarse a varias cuadras. Luego reconoció a los dos agresores: uno de ellos sería la pareja de una mujer cercana a su familia, por lo que sospecha que el ataque tuvo motivaciones personales.

La Justicia investiga el caso y busca identificar a los responsables a partir de cámaras de seguridad y testimonios del entorno del barbero.