A los tiros y con un plan previo: violento asalto a una carnicería de Lisandro Olmos

Un violento robo conmocionó el sábado por la noche a los vecinos de Lisandro Olmos, cuando dos delincuentes armados asaltaron una carnicería ubicada en 52 y 230. El hecho ocurrió en los últimos minutos de la jornada laboral, mientras los trabajadores limpiaban y guardaban las últimas piezas de carne.

Según testigos, los ladrones ingresaron de manera repentina, con gritos y amenazas. “¡Todos al piso!”, fue lo primero que se escuchó antes de que uno de ellos —vestido con un buzo gris y capucha— corriera hacia la caja registradora, mientras el otro, con una campera azul, apuntaba con un arma a los empleados.

En medio del caos, el dueño intentó pedir ayuda, pero los asaltantes realizaron dos disparos contra una pared para amedrentarlo. Ninguno de los presentes resultó herido, aunque el episodio generó momentos de pánico. Tras apoderarse de unos $20.000, los delincuentes escaparon corriendo.

Al revisar las cámaras de seguridad, el propietario notó un detalle clave: una mujer había ingresado al local un minuto antes del asalto, hizo preguntas sin comprar nada y al salir habló por teléfono. Las imágenes posteriores muestran un auto negro esperándola con el motor encendido, lo que hace sospechar que habría actuado como cómplice y que el vehículo fue utilizado para la huida.

La Policía Científica trabajó en el lugar, levantando huellas y vainas servidas. El caso es investigado por las autoridades, que intentan dar con los responsables de un robo que, por su planificación y violencia, mantiene en alerta a la zona.