Ladrones se metieron a una casa de San Carlos

Dos ladrones hicieron de las suyas en un domicilio de San Carlos, donde ingresaron ayer a la madrugada a la fuerza y se apoderaron de al menos una moto, informaron fuentes policiales y judiciales.

Los cacos se metieron en el domicilio de 133 y 531 cerca de las 2 aprovechando que los dueños dormían y en cuestión de segundos se apoderaron el ciclomotor, con el que huyeron. Investiga el caso la subcomisaría La Unión, y los vecinos denunciaron que no se trató de un caso aislado sino que dijeron que “la zona está liberada y acá no se ve nunca un patrullero circulando”.

Otro dijo que “acá hay robos todos los días y nadie hace nada. Están esperando a matarnos. Necesitamos más seguridad y policías recorriendo las calles”.