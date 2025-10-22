Absuelven a hombre de La Plata tras cuatro años de prisión preventiva por abuso sexual

Un hombre que permaneció detenido durante cuatro años acusado de abuso sexual fue declarado no culpable por un jurado popular en un juicio oral llevado a cabo en los tribunales de La Plata.

Tras más de dos horas de deliberación, el veredicto puso fin a la investigación iniciada en la localidad de Lobos, perteneciente al Departamento Judicial de la capital bonaerense, que había derivado en su encarcelamiento preventivo.

La lectura del fallo permitió que el acusado —cuyo nombre se reserva para proteger la privacidad de las partes involucradas— recuperara la libertad. La decisión fue adoptada por un jurado ciudadano bajo la supervisión del juez técnico Ezequiel Medrano, titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) V de La Plata.