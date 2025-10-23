Mataron a tiros a un hombre durante una pelea vecinal

Un confuso episodio ocurrió en las últimas horas, en el que un hombre de 33 años fue violentamente ultimado a tiros durante, presuntamente, una pelea vecinal. Una vez que hallaron el cadáver de la víctima, comenzó la pesquisa correspondiente para tratar de esclarecer el suceso e identificar al o los sospechosos que puedan haber participado del crimen.

El caso se registró dentro de una vivienda ubicada en la calle Caracas al 5400, casi en el cruce con Guillermo Miller, en el barrio San Atilio de la ciudad bonaerense de José C. Paz. Hasta allí se dirigieron los efectivos policiales luego de recibir una alerta radial mediante el sistema de emergencias 911, que indicaba la presencia de una persona fallecida.

Al momento de arribar, los uniformados encontraron a la víctima ya sin vida y, por tal motivo, se convocó a los peritos de la Policía Científica para que revisaran al occiso. De esta manera, los especiales lograron determinar que el hombre presentaba al menos un certero impacto de arma de fuego en la región intercostal derecha.

Asimismo, el damnificado fue identificado de manera oficial como Matías Ariel Lorenzi. Acto seguido, los agentes de seguridad comenzaron con las tareas de rigor para tratar de dilucidar qué había pasado y, como parte de los testimonios recolectados, determinar que su muerte habría tenido lugar en medio de una disputa vecinal que derivó en un ataque a tiros.

Buscan al agresor

Según lo que señaló un vecino del barrio, se hallaba en su domicilio junto a su hijo y a un amigo, y que, de manera repentina, Lorenzi y otros dos individuos entraron por la fuerza a la vivienda. En esa oportunidad se habría originado una fuerte disputa, aunque las razones no trascendieron.

En dichas circunstancias, la víctima recibió un disparo de arma de fuego y se dio a la fuga junto a los otros dos sujetos que estaban junto a él. El cadáver del hombre apareció posteriormente abandonado en una esquina y a una cuadra de esa propiedad, en circunstancias confusas.

En la escena del crimen, los uniformados incautaron 10 vainas servidas de pistolas nueve milímetros y tres plomos deformados. En ese marco, se llevaron a cabo diferentes procedimientos para esclarecer el asesinato.