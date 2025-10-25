Menor apuñaló a su vecino en Tolosa

Un nuevo episodio de violencia estremeció a la ciudad de La Plata. En las últimas horas, un adolescente de 16 años atacó con un cuchillo a un hombre dentro de una vivienda del barrio La Favela de Tolosa. El hecho dejó al herido internado en grave estado y reavivó el debate sobre la escalada de violencia juvenil en la región.

El violento episodio ocurrió en una casa ubicada en calle 19 entre 528 y 529. Según informaron fuentes policiales, el joven habría mantenido una fuerte discusión con la víctima, quien sería la expareja de su hermana. En medio del altercado, el adolescente tomó un arma blanca y lo apuñaló en el tórax. Los vecinos, alarmados por los gritos, alertaron de inmediato al 911.

Minutos después, una ambulancia del SAME llegó al lugar y trasladó al herido al Hospital San Roque de Gonnet. Allí los médicos constataron que la puñalada le había perforado un pulmón, por lo que fue internado en terapia intensiva. Su estado es delicado y permanece bajo observación constante.

La policía detuvo al menor en la misma vivienda, mientras se realizaban las primeras pericias. La causa quedó en manos del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°3, que deberá determinar las circunstancias del ataque y definir la situación legal del joven agresor.

Vecinos del barrio manifestaron su preocupación por el nivel de violencia que se vive en la zona y aseguraron que víctima y atacante mantenían conflictos previos. “Se escuchaban discusiones hace días, pero nadie imaginó que terminaría así”, comentó una residente de la cuadra.

El caso volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la intervención del Estado en situaciones de violencia intrafamiliar y en la contención de menores en contextos conflictivos. Especialistas advierten que detrás de estos episodios suele haber un entorno social marcado por la ausencia de acompañamiento psicológico, la falta de oportunidades y tensiones familiares no resueltas.

Un contexto que preocupa

Este hecho no es aislado. En las últimas semanas, en localidades vecinas como Berisso y Ensenada se registraron otros incidentes protagonizados por adolescentes. Uno de los más recientes ocurrió cuando un joven de 17 años robó un auto y, tras una breve persecución, terminó chocando de frente contra un patrullero. Aunque no hubo víctimas fatales, el episodio volvió a encender las alarmas sobre la violencia y la imprudencia en edades cada vez más tempranas.