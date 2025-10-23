Impactante robo en La Plata: comerciantes víctimas de un millonario asalto en su vivienda

Un violento asalto sacudió a un comerciante de La Plata durante la madrugada. Tres delincuentes irrumpieron en su domicilio, ubicado en la zona de La Granjita (calle 522 entre 156 y 157), mientras él y su pareja dormían.

Los ladrones, vestidos con ropa deportiva y con los rostros cubiertos por pasamontañas, encandilaron a las víctimas con una linterna y lo golpearon, diciéndole: “Te entregaron, sabemos que sos el dueño de un supermercado”. Bajo amenaza, lograron que el hombre revelara dónde guardaba su dinero.

Durante el robo, dos de los delincuentes recorrieron la casa buscando el botín, mientras uno permaneció custodiando a las víctimas. Finalmente, se llevaron cinco millones de pesos y una camioneta Volkswagen, dejando una profunda conmoción en la familia y el barrio.